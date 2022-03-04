Nevşehir'de 4 firari yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de 4 firari yakalandı

04.03.2022 15:59
Nevşehir'de 4 firari yakalandı

Nevşehir'de, haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ile yargılanması devam edilen firari sanık yakalandı.

Nevşehir'de, haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü ile yargılanması devam edilen firari sanık yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B, H.Ç, ve B.D, ile yargılanması sürerken tutuklanmasına karar verilen M.D, polis ekiplerince yakalandı.

Firari sanık ve hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 372 kişi tutuklandı Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 372 kişi tutuklandı Nevşehir'de aranması bulunan 1 şahıs yakalandı Nevşehir'de aranması bulunan 1 şahıs yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 4 firari yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
15:47 Ukraynalı oyunu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağışladı
15:38 İngiltere'nin gönderdiği Challenger-2 tankları Ukrayna sınırına ulaştı
15:38 Avrupa istihbaratı, Putin'in halka açık infazlar düzenlemeye başlayacağını iddia etti
15:31 Rus diva, Putin'e desteğini çekmeyince Metropolitan Opera'nın kadrosundan çıkarıldı
15:29 Suya yüzde 70 zam teklifi yapıldı! İlçe belediye başkanının paylaşımıyla teklif kabul edilmedi
15:20 Tuhaf ama gerçek: Üç kız kardeş de aynı adama evlenelim dedi, üçüyle de evlendi
15:12 İrem Derici'nin okuduğu şarkı, Selami Şahin'i çok sinirlendirdi! Oğlunun eski sevgilisi hakkında ihtar gönderdi
15:04 Aşk Mantık İntikam dizisi finale yaklaşıyor! Esra, Ozan'dan etkilenmemek için neler yapacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:05:39. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de 4 firari yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement