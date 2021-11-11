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Nevşehir'de 4 öğrencinin yedikleri tavuk dönerden zehirlendiği iddiası - Son Dakika

Nevşehir'de 4 öğrencinin yedikleri tavuk dönerden zehirlendiği iddiası

11.11.2021 10:03
Nevşehir'de 4 öğrencinin yedikleri tavuk dönerden zehirlendiği iddiası

Nevşehir'de geçtiğimiz hafta zehirlenerek tedavi altına alınan 4 öğrencinin, yedikleri tavuk dönerden zehirlenmedikleri ortaya çıktı.

Nevşehir'de geçtiğimiz hafta zehirlenerek tedavi altına alınan 4 öğrencinin, yedikleri tavuk dönerden zehirlenmedikleri ortaya çıktı.

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan et ve tavuk döner numuneleri Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi. Yapılan analiz sonuçlarına göre et ve tavuk dönerin Türk Gıda Kodeksine uygun olduğunun tespit edildiğini söyleyen işletme sahibi Berivan Şahin, "Geçtiğimiz hafta işletmemizden 4 öğrencinin tavuk döner yedikten sonra zehirlendiklerini iddia etmeleri üzerine adli soruşturma başlatıldı. Et ve Tavuk dönerlerimizden numuneler alınarak analize gönderildi. Bu gün çıkan sonuçlara göre servis ettiğimiz et ve tavuk dönerinin sağlıklı olduğu belgelenmiş oldu. Zehirlendiklerini iddia eden öğrencilerimizin sağlık durumlarını ilk baştan itibaren yakından takip ettik. Çok şükür bir sıkıntıları olmadı. İşletme olarak hijyene ve halk sağlığına gereken özeni gösteriyoruz. Ürünlerimizi günlük olarak alıyoruz. Bu tür yemekler çok çabuk bozulan yemeklerdir. Bu nedenle daha hassas ve dikkatli olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de 4 öğrencinin yedikleri tavuk dönerden zehirlendiği iddiası
Nevşehir'de 4 öğrencinin yedikleri tavuk dönerden zehirlendiği iddiası
Nevşehir'de 4 öğrencinin yedikleri tavuk dönerden zehirlendiği iddiası

Nevşehir, Kayseri, Tarım, Tavuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de 4 öğrencinin yedikleri tavuk dönerden zehirlendiği iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de 4 öğrencinin yedikleri tavuk dönerden zehirlendiği iddiası - Son Dakika
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