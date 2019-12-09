Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 4 sürücünün ehliyetine el konuldu
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de 4 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika

Nevşehir'de 4 sürücünün ehliyetine el konuldu

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ticari araçlar üzerinde alkol ve uyuşturucu denetimi yapıldı.

Nevşehir'de 4 sürücünün ehliyetine el konuldu, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ticari araçlar üzerinde alkol ve uyuşturucu denetimi yapıldı.


Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 384 araç kontrol edilirken 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 6 sürücüye araçların fenni muayenesini yaptırmamaktan, 7 sürücüye ise çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.


4 sürücünün ise ehliyetine alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:43 Kaynak: İHA
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