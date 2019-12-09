Nevşehir'de 4 sürücünün ehliyetine el konuldu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ticari araçlar üzerinde alkol ve uyuşturucu denetimi yapıldı.



Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 384 araç kontrol edilirken 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 6 sürücüye araçların fenni muayenesini yaptırmamaktan, 7 sürücüye ise çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanırken 1 araç trafikten men edildi.



4 sürücünün ise ehliyetine alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR