Nevşehir'de 4'üncü kattan düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Onur S. (1), yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ürgüp ilçesi Kavaklıönü Mahallesindeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, evin oturma odasında oynayan Onur S., açık olan pencereden düştü. Küçük çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Ardından olay yerine çağrılan ambulans yaralı Onur S.'yi Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Onur S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.