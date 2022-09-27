İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Nevşehir, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de 4 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek - Son Dakika

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