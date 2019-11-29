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Nevşehir'de 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
6 saat önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Avanos adli makamlarınca hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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