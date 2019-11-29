Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Nevşehir'de 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Avanos adli makamlarınca hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.G. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Avanos, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:51 Kaynak: İHA
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