Nevşehir'de 42 metruk binadan 16'sı yıkıldı
1 saat önce
NEVŞEHİR'de, can güvenliği açısından riskli bulunarak, yıkımına karar verilen 42 metruk binadan 16'sı yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:20 Kaynak: DHA
NEVŞEHİR'de, can güvenliği açısından riskli bulunarak, yıkımına karar verilen 42 metruk binadan 16'sı yıkıldı. Nevşehir Valiliği
, kent merkezi, ilçeler ve bağlı köylerde madde bağımlılarının meskeni haline gelen ve yıkılma tehlikesi bulunan 42 metruk binanın yıkımına karar verdi. Toplam 26 mahallede belirlenen binaların yıkılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, binalardan 16'sının yıkımını gerçekleştirdi. Diğer binaların yıkımının da devam edeceği bildirildi.
- Nevşehir
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