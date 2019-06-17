Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 42 metruk binadan 16'sı yıkıldı
Son Dakika Güncel Haber

Nevşehir'de 42 metruk binadan 16'sı yıkıldı

1 saat önce

NEVŞEHİR'de, can güvenliği açısından riskli bulunarak, yıkımına karar verilen 42 metruk binadan 16'sı yıkıldı.

Nevşehir'de 42 metruk binadan 16'sı yıkıldı, System.String[]
NEVŞEHİR'de, can güvenliği açısından riskli bulunarak, yıkımına karar verilen 42 metruk binadan 16'sı yıkıldı.
Nevşehir Valiliği, kent merkezi, ilçeler ve bağlı köylerde madde bağımlılarının meskeni haline gelen ve yıkılma tehlikesi bulunan 42 metruk binanın yıkımına karar verdi. Toplam 26 mahallede belirlenen binaların yıkılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, binalardan 16'sının yıkımını gerçekleştirdi. Diğer binaların yıkımının da devam edeceği bildirildi.


- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:20 Kaynak: DHA
Nevşehir Valiliği, Nevşehir
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransızlar duyurdu! PSG'nin Neymar aşkı sona erdi Merkez Bankasından piyasaya destek! Bankalara likidite sağlanacak TKP'den İstanbul seçimlerine günler kala dikkat çeken karar: Sandığa gitmeyeceğiz Kız çocuğunun fotoğraflarını çeken 1 kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 18:45:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 42 metruk binadan 16'sı yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]