Nevşehir'de 430 nüfuslu köy karantinaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Genel Nevşehir'de 430 nüfuslu köy karantinaya alındı - Son Dakika

Nevşehir'de 430 nüfuslu köy karantinaya alındı

6 saat önce

Nevşehir'de 430 nüfuslu köy karantinaya alındı Cenaze namazı kılındı, köy karantinaya alındı Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından köy karantinaya alındı.

Nevşehir'de 430 nüfuslu köy karantinaya alındı

Cenaze namazı kılındı, köy karantinaya alındı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından köy karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Taşkınpaşa geçtiğimiz günlerde bir kişinin vefat etmesinin ardından köylüler hiçbir önlem almadan cenaze namazı kıldı. Kılınan cenaze namazının ardından ise bazı köylüler yüksek ateş nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurdu. Yapılan incelemeler sonrasında köyde ikamet eden 6 kişinin korona virüs test sonucu pozitif çıkmasının ardından Ürgüp İlçe Hıfzıssıhha kurulu tarafından Taşkınpaşa köyü bu akşam karantina altına alındı. Köye giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından ise Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından köy giriş ve çıkış noktalarında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Nevşehir'de daha önce ise Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyü karantina altına alınmış ve 14 günlük sürenin ardından köyde karantina sürece geçtiğimiz hafta sona ermişti.

Nevşehir'de 430 nüfuslu köy karantinaya alındı

Nevşehir, Ürgüp, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:09 Kaynak: İHA

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