Nevşehir'de 440 temizlik görevlisi alımı için 4 bin 98 kişi başvurdu

Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından il genelinde okullarda 440 kişinin işe alacağı duyurusunun ardından işe girebilmek için 4 bin 98 kişi başvurunca 440 kişi noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.



Nevşehir İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullara 440 temizlik görevlisi ve 124 güvenlik görevlisi alımı için 18 Eylül'de başlayan başvurular, 22 Eylül tarihinde sona erdi. Okullarda temizlik görevlisi olarak çalışmak üzere 4 bin 98 kişi başvururken, güvenlik görevlisi olabilmek için ise 414 kişi başvuru yaptı. Başvuruların yoğun olması nedeniyle İŞKUR İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü, noter huzurunda Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor salonunda kura çekimi gerçekleştirdi. Spor salonunda yapılan kuranın açılışını Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata yaptı. Burada konuşan Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, "Okullarımızda çalıştırılmak üzere alacağımız personellerin kura çekimi Nevşehir'imiz için hepimizin için hayırlara vesile olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun. Nasip kısmet ne ise hepimiz razı olacağız" dedi.



İŞKUR aracılığı ile okullarda çalışmak için başvuru yapan ve kuraya oğlu ile birlikte gelen bir vatandaş, "Bizim çalışmamız gerek bunun için buraya geldik. Allah nasip ederse bize de iş çıkar" derken, Emrah Beyazıt adlı vatandaş ise, "İnşallah çıkar diyorum, umutluyum. Şu anda sevinçliyim. Mevla herkese nasip etsin. 4 senedir kuradan çıkıyorum, inşallah bu sene de çıkarım" diye konuştu. - NEVŞEHİR