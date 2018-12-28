Nevşehir'de 445 Öğrenciye Kırtasiye Yardımı
1 saat önce
Nevşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından il genelinde ihtiyaç sahibi 445 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunulduğu bildirildi.
Nevşehir
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından il genelinde ihtiyaç sahibi 445 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunulduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il, ilçe, belde ve köylerdeki ilk ve ortaokulda öğrenim gören öğrencilere yönelik kırtasiye yardımlarının devam ettiği, bu kapsamda, 23 bin 212 lira tutarındaki yardımın dağıtımının gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş
'ın değerlendirmesine de yer verildi.
Aktaş, " Nevşehir Valiliği
, Sosyal Devlet olma yolunda faaliyetlerine devam ediyor. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ilimiz genelindeki okullarda 445 öğrenciye toplamda 23 bin 212 liralık kırtasiye malzemesi dağıtımı yapıldı. Yapılan incelemeler doğrultusunda ihtiyaç sahibi öğrencilere bundan sonraki süreçte de yardımda bulunulmaya devam edilecektir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:45 Kaynak: AA
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