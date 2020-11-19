Nevşehir'de 460 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Nevşehir'de jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla 460 litre kaçak içki ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ile mücadele kapsamında Avanos ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 460 litre sahte içki ele geçirildi.
Avanos Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile sahte içkilere el konuldu.
İkamet sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: AA
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