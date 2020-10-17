Nevşehir'de 490 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Nevşehir'de 490 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

17.10.2020 13:14
Nevşehir'de 490 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 490 adet uyuşturucu hap ve 2,76 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 490 adet uyuşturucu hap ve 2,76 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Y.E.'yi gözaltına aldı. Yapılan üst ve ev aramasında 490 adet Ectasy hap, 2,76 gram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de 490 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de 490 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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