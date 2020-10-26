Nevşehir'de 5 erkeğe kadına şiddetten tedbir kararı verildi - Son Dakika

Nevşehir'de 5 erkeğe kadına şiddetten tedbir kararı verildi
26.10.2020 12:21
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince kadına şiddet suçlarından dolayı 5 erkeğe uzaklaştırma cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince kadına şiddet suçlarından dolayı 5 erkeğe uzaklaştırma cezası verildi.
Alınan bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesinde boşanma aşamasında olduğu eşine hakaret eden İ.Ö. 30 gün, Ürgüp'te boşanma aşamasında olduğu eşine ve ailesine hakaretlerde bulunan H.İ.E.'ye 30 gün, eşine ikameti önünde tehdit ve hakaretlerde bulunan K.D.'ye 30 gün, Güzelyurt Mahallesinde boşanmış olduğu eski eşine tehdit hakaret eden H.D.'ye 60 gün ve eski kız arkadaşına hakaret eden yabancı uyruklu H.S.'ye 15 gün süreyle önleyici tedbir kararı uygulandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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