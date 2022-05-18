Nevşehir'de 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadelesine başarılı bir şekilde devam ediyor. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada durumundan şüphelenilen bir araçta Narkotik Köpeği 'Ateş' ile birlikte arama yapıldı. Yapılan aramalarda 6 parça halinde 5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.Y., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.