Nevşehir'de 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Nevşehir'de 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

18.05.2022 15:03
Nevşehir'de 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topaklı Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde bir otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Ateş"in de kullanıldığı aramada, şüphelinin üzeri ve aracın bagajında 5 kilogram metamfetamin bulundu.

???????Gözaltına alınan Ö.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Kaynak: AA

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