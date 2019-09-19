Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 5 şüpheliye FETÖ'den adli işlem yapıldı
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Nevşehir'de 5 şüpheliye FETÖ'den adli işlem yapıldı

2 saat önce

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Nevşehir'de 5 şüpheliye FETÖ'den adli işlem yapıldı, System.String[]

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 5 şüpheliye adli işlem yapıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:41 Kaynak: İHA
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