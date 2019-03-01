Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 51 Bekçi Göreve Başladı

Nevşehir'de 51 Bekçi Göreve Başladı

41 dakika önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen program ile 51 bekçi görevine başladı.

Nevşehir'de 51 Bekçi Göreve Başladı, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen program ile 51 bekçi görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen tören ile Nevşehir'de 51 bekçi göreve başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, "İlimiz için planlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile Sağlık Kurul raporları olumlu olan ve eğitimlerini tamamlayan 51 Çarşı ve Mahalle Bekçisi görevine başlayacak" dedi. Artunay, "772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile 25 yılı aşkın bir süre geri dönen çarşı ve mahalle bekçilerimiz önümüzdeki dönemde kamu güvenliğinin sağlanması için İçişleri Bakanlığımızca ilimize 75 Çarşı ve Mahalle Bekçisi planlaması yapılmıştır. Bu kapsamda Nevşehir için planlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması ile Sağlık Kurul raporları olumlu olan ve eğitimlerini tamamlayan 51 Çarşı ve Mahalle Bekçisi görevine başlayacaktır. Nevşehir Valimiz İlhami Aktaş'ın onayı ile 17'si il merkezinde, 34'ü ise ilçelerimizde istihdam edilmiş 24 Çarşı ve Mahalle Bekçi adayımızın ise işlemleri devam etmektedir" dedi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise konuşmasında "Kendimizi, ailemizi, evimizi emanet edeceğimiz emniyet teşkilatımızın en ücra noktası olan sokaklarda başta Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanımızı Süleyman Soylu'nun gayretleriyle yeni bir oluşuma geçildi" diye konuştu. Vali Aktaş, "Tüm Türkiye genelinde de olduğu gibi ilimizde de illerin büyüklüğüne, nüfusuna ve sayısına göre kontenjanlar ayarlanarak bugünlere gelindi. Bugünde ilimizde 74 arkadaşımız bekçilik görevine başlayacaklar. Bunlardan ilk etapta 51'i akabinde de işleri biten diğer arkadaşlarımız görevlerine başlayacak" şeklinde konuştu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın konuşmasının ardından ise göreve yeni başlayacak olan bekçilere düdükleri teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen program günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

Düzenlenen programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Kalkan, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Komutanı Kıdemli Kurmay Albay Yüksel Yiğit, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı'nın yanı sıra emniyet mensupları katıldı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:13 Kaynak: İHA

İlhami Aktaş, Nevşehir, Güncel
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