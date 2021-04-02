Nevşehir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Nevşehir'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Nevşehir'de 1 aylık aranın ardından 56 saatlik kısıtlama başladı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de korona virüs ile mücadele kapsamında bir aylık aranın ardından bugün itibarıyla yeniden 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Covid-19 bilgilendirme haritasında 2 Mart tarihinde orta riskli bölge olan sarı kategoride yer alan Nevşehir 30 Mart itibarıyla çok yüksek riskli bölge olan kırmızı kategoriye çıkmasının ardından bu akşam itibarıyla 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte sıkı önlemlerin alınması dikkatlerden kaçmadı.