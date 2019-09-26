Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 564 kişi okullarda istihdam edilecek
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Nevşehir'de 564 kişi okullarda istihdam edilecek

1 saat önce

Nevşehir'de Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 564 kişi, okulların temizlik ve güvenlik işlerinde çalıştırılacak.

Nevşehir'de 564 kişi okullarda istihdam edilecek, System.String[]

Nevşehir'de Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 564 kişi, okulların temizlik ve güvenlik işlerinde çalıştırılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünce, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında, il merkezi ve ilçelerde okulların güvenlik ve temizlik işlerinde istihdam edilmek üzere 564 kişilik kontenjan oluşturuldu.


Başvuru sayısı beklenilenden fazla olunca 124 güvenlik, 440 temizlik personeli alımı için Ahi Evran Teknik Anadolu Lisesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi. Müracaatını tamamlayanların isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar şeffaf kutudan noter yetkilisince çekilerek, hak sahipleri belirlendi.


Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, kura sonucu isimleri belirlenenlerin ekim ayının ilk haftasında göreve başlayacaklarını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından ilk kuralar Demir ve İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata tarafından çekildi.

Kuraya katılanlardan Emrah Beyazıt, önceki yıllarda kurada ismi çıktığını, bu yıl yeniden başvurduğunu ve umutlu olduğunu söyledi.


Beyazıt, "Her yıl müracaat ediyorum. 4 yıldır ildeki çeşitli okullarda çalıştım, bu yıl adım yeniden çıksın diye umutla bekliyorum." dedi.


Kura çekilişinin yapıldığı salona kucağında çocuğu ile gelen Hasan Çiftçi de müracaatını yaptığını, heyecanla salona geldiğini belirtti.

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:16 Kaynak: AA
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