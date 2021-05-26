Nevşehir'de 6 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 6 göçmen, yakalandı.

Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı yol uygulamasında Nevşehir plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde Suriye uyruklu 6 kişinin, yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlendi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Suriye uyruklu otomobil sürücüsü A.E.İ. ise, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.