Nevşehir'de 6 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 göçmen yakalandı.
Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan kontrollerde 6 Suriye uyruklu yakalandı.
Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan Suriye uyruklu sürücü A.E.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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