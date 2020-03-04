Nevşehir'de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir ağır Ceza Mahkemesince kasten yaralama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 34 yaşındaki H.İ.Ö. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.İ.Ö. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
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