Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 648 şişe kaçak şarap ele geçirildi
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Nevşehir'de 648 şişe kaçak şarap ele geçirildi

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde 648 şişe kaçak şarap ele geçirildi.

Nevşehir'de 648 şişe kaçak şarap ele geçirildi, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Avanos ilçesinde 648 şişe kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak içli satışının üretildiği ve satışının yapıldığı tespit edilen Avanos ilçesinde 5'i depo olmak üzere 12 iş yerine baskın yaptı. Yapılan operasyon sonrasında bir depodan değişik ebatlarda 433 şişe şarap, bir iş yerinden ise değişik ebatlarda 215 şişe bandrolsüz şarap olmak üzere toplamda 648 şişe şarap ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alına iş yeri sahibi 2 kişiye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ve 4433 TAPDK'ya Muhalefet Etmek suçlarından Adli ve İdari işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Avanos, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:05 Kaynak: İHA
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