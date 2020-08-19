Nevşehir'de 65 yaş üzerine pazar yeri yasağı - Son Dakika

NEVŞEHİR'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 1'inci derece yakınlarının dışındaki taziye, düğün gibi toplu etkinliklerine katılması ve pazar yerlerine girişleri yasaklandı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında toplanan Umumi İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler aldı. Bu kapsamda 65 yaş ve üstü vatandaşların 1'inci derece yakınlarının dışındaki taziye, düğün gibi toplu etkinliklerine katılması, ayrıca pazar yerlerine giriş çıkışlarının yasaklanmasına karar verildi. Kurul ayrıca, sokak düğünlerinin ilgili makamlardan izin alınarak, yemeksiz olarak okul bahçelerinde tertip edilmesini karara bağlarken, kontrollerin kolluk kuvvetleri, mahalle muhtarları ve okul idarecileri tarafından yapılmasını kararlaştırdı.