Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 7 bin 772 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Nevşehir'de 7 bin 772 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

2 saat önce

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, yaklaşık 8 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Nevşehir'de 7 bin 772 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, yaklaşık 8 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Semt pazarında kaçak tütün satıldığını tespit eden polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda E.Ş'nin satış yaptığı tezgahta arama yaptı.

Arama sonucunda 7 bin 770 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile 3 bin adet boş makaron, 180 adet içerisi tütün doldurulmuş ve içime hazır makaron, 3 adet sarma makinesi ve elektronik terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ş, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

E.Ş, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:26 Kaynak: AA
Hacıbektaş, Nevşehir, Polis, Güncel
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