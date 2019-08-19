Nevşehir'de 7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
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Nevşehir'de 7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasındaNEVŞEHİR - Nevşehir'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Nevşehir Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:48 Kaynak: İHA
'de 7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
NEVŞEHİR - Nevşehir'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Acıgöl- Gülşehir
karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tır ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu. Kazada, 7 kişi ölürken, 8 kişide yaralandı. Meydana gelen feci kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, işçileri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarptığı ve ardından da toz bulutunun yükseldiği görüldü.
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