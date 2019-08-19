Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
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Nevşehir'de 7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

1 saat önce

Nevşehir'de 7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasındaNEVŞEHİR - Nevşehir'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Nevşehir'de 7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
NEVŞEHİR - Nevşehir'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Acıgöl- Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tır ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu. Kazada, 7 kişi ölürken, 8 kişide yaralandı. Meydana gelen feci kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, işçileri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarptığı ve ardından da toz bulutunun yükseldiği görüldü.
Nevşehir, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:48 Kaynak: İHA
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