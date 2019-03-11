Nevşehir'de 82 Kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi
1 saat önce
Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yol kontrol ve denetleme noktasında 82 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Nevşehir
'de polis ekipleri tarafından yol kontrol ve denetleme noktasında 82 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zübeyde Hanım
Caddesinde yapılan yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada şeffaf poşetleri içerisinde 13 tanesinin tam dolu, 3 tanesinin yarım dolu toplamda 82 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Polis
ekiplerince gözaltına alınan araç sürücüsü C.D.'ye 4733 sayılı kanun tütün ve alkol piyasası kanununa muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:34 Kaynak: İHA
Taksim'de Ezanı Islıkladığı İddia Edilene de Tepki Gösterene de Biber Gazı Sıkıldı
Ezanın Islıklandığı İddialarının Ardından Bir Grup, Tekbir Getirerek Taksim'de Yürüdü
Baltayla Vapurda Panik Yaratan Şahıs Serbest Bırakıldı
Opera Sanatçısı, "Bu Gezegende İyi Yaşayın" Notunu Paylaştıktan Sonra İntihar Etti