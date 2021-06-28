Nevşehir'de 850 keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya bölgesinin doğal güzelliklerinden olan çeşitli vadilere 850 adet keklik bırakıldı.

Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?