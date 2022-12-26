Nevşehir'de 9 köpeğin saldırısına uğrayan adam yaşadıklarını anlattı: Yetişmeselerdi beni parçalayacaklardı - Son Dakika
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Nevşehir'de 9 köpeğin saldırısına uğrayan adam yaşadıklarını anlattı: Yetişmeselerdi beni parçalayacaklardı

26.12.2022 10:16

Nevşehir'de yolda yürüyen bir vatandaş 9 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ceketiyle köpekleri engellemeye çalışan vatandaşın o anları kameralara yansırken yaralanan şahıs "Yetişmeselerdi beni parçalayacaklardı" dedi. Mahalleli ise köpek saldırılarına karşı ellerinde değneklerle dolaştıklarını belirtti.

Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez Mahallesi'nde yolda yürüyen Hüsamettin Özkul'a başıboş köpekler saldırdı. Bir anda sayıları 9'u bulan köpeklerin arasında kalan Özkul, ceketini çıkartarak köpeklere karşı koymaya çalıştı. O sırada yoldan geçen bir vatandaş da Özkul'a yardım ederek köpekleri uzaklaştırırken, dehşet dolu anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"BARINAKLARA BIRAKILMALARINI İSTİYORUZ"

Mahalle Muhtarı Adem Özdemir, köpeklerin tehlike saçtığını ve çocukların okula gidemediğini söyleyerek, "Sabah saatlerinde vatandaşımızın birisine köpekler saldırmış. Götürüyorlar köpekleri aşılıyorlar, küpeliyorlar, getirip geri bırakıyorlar. Bu köpekler havaların soğumasıyla, sis de olunca daha saldırgan oluyorlar. Bunların götürülüp barınaklara bırakılmasını istiyoruz. Çocuklar okula gidemiyor" dedi.

"YETİŞMESELERDİ BENİ PARÇALARLARDI"

Saldırıya uğrayan Hüsamettin Özkul ise yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı: "Sabah evimden çarşıya geliyordum. Bir anda köpeklerin saldırısına uğradım. Beni buraya yatırdılar. Eğer vatandaşımız gelmeseydi beni parçalarlardı. Arkamdan bir tanesi saldırdı, bacağımı yaraladı. Acile gittik, orada tedavimi oldum. Köyümüzde vatandaşlar çocuklarını okula götüremiyor. Bir an önce köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Çocuklarımızı çarşıya, pazara gönderemiyoruz. O köpekler bir çocuğu yatırsa ne yaparlardı?"

DEĞNEKLERLE GEZİYORLAR

Öte yandan mahalleli ise başıboş köpeklerden korunmak için mahallede değnekle geziyor. Mahalle sakinleri, köpek saldırılarına karşı koyabilmek için dışarıya değnekle çıktıklarını söyledi.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de 9 köpeğin saldırısına uğrayan adam yaşadıklarını anlattı: Yetişmeselerdi beni parçalayacaklardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de 9 köpeğin saldırısına uğrayan adam yaşadıklarını anlattı: Yetişmeselerdi beni parçalayacaklardı - Son Dakika
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