Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de 94 turist gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - İl Sağlık Müdürü Dr....
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Nevşehir'de 94 turist gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - İl Sağlık Müdürü Dr....

1 saat önce

Nevşehir'in Kaymaklı beldesindeki bir otelde konaklayan 94 turist gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'in Kaymaklı beldesindeki bir otelde konaklayan 94 turist gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaymaklı beldesinde konakladıkları otelde, çok sayıda turistin gece geç saatlerde kusma ve karın ağrısı şikayetinde bulunması üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi.
Çoğunluğu Çinli 94 turist ambulanslar ve tur otobüsleriyle kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.
Tedavi altına alınan turistlerin durumlarının iyi olduğu, hastanede müşahede altında tutulacakları öğrenildi.
Rahatsızlanan turistlerin durumuyla ilgili bilgi almak için hastaneye gelen Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, turistlerin ilk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi yaşadıklarını, test edilmesi amacıyla otelden gerekli numunelerin alındığını kaydetti.
Yabancı turistlerin konakladıkları otelin dışında bazı restoranlarda da yemek yediklerine yönelik bilgi edindiklerini dile getiren Çekiç, "Durumlarında herhangi bir sıkıntı yok. Gıda zehirlenmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Tedavileri başladı. Otelde şu an 280 kişi konaklıyor ama belli sayıda bir grup rahatsızlanmış durumda. Yemeğini farklı yerlerde yiyen turistler de var, durum araştırılacak ve gerekli işlemler ona göre yapılacak." diye konuştu.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici de turistlerin tedavi altına alındığı hastaneleri ziyaret ederek hastane yöneticilerinden bilgi aldı.
"Ciddi bir vakamız yok"
İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay da gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan turistlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.
Ünlübay, sağlık durumundan şüphe duyan bütün turistlerin naklini kamu ve özel hastanelere sağladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Hayati riski olan kimse bulunmuyor. Gece boyunca 94 hastamız hastanelerde takip edildi. Bunların yüzde 80'ini taburcu etmiş durumdayız, diğerlerinin de gerekli tıbbi müdahalesi tamamlandıktan sonra taburcu edilecek. Şu anda ciddi bir vakamız yok. Ön tanımlaması gıda zehirlenmesi ancak bu konuda emin olabilmek için numunelerin alınıp gerekli tahlillerin yapılması gerekiyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri otellerden gerekli numuneleri alıyorlar, sonuçlar çıktıktan sonra daha net bir şey söyleyebiliriz."
Nevşehir, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:50 Kaynak: AA
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