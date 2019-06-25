Son Dakika Haberleri: NEVŞEHİR'DE ADLİYESİNDE ŞÜPHELİ TOZ PANİĞİ
Son Dakika Güncel Haber

NEVŞEHİR'DE ADLİYESİNDE ŞÜPHELİ TOZ PANİĞİ

1 saat önce

NEVŞEHİR Adliyesi'nde bir zarftan çıkan şüpheli toz nedeniyle 15 personel tedbir amacıyla hastanede tedavi altına alındı.

NEVŞEHİR'DE ADLİYESİNDE ŞÜPHELİ TOZ PANİĞİ, System.String[]
NEVŞEHİR Adliyesi'nde bir zarftan çıkan şüpheli toz nedeniyle 15 personel tedbir amacıyla hastanede tedavi altına alındı.
Almanya'da kargo ile bir mahkemenin kalemine gönderilen zarftan sarı renkli toz çıktı. Durumundan şüphelenilen toz Başsavcılığa bildirildi. Zarftan çıkan tozun kimyasal bir madde olma ihtimaline karşı tedbir amacıyla 15 adliye personeli Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. AFAD ekipleri adliyede bulunan tozu incelemeye alırken, hastaneye kaldırılan personelin kontrolleri sürüyor.
NEVŞEHİRDHA
(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:33 Kaynak: DHA
Almanya, Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu için işletmecilere 1,5 milyar TL ödenecek HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den "yeni Anayasa" çıkışı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması: Dışarıdan dayatma ile olmaz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 13:55:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NEVŞEHİR'DE ADLİYESİNDE ŞÜPHELİ TOZ PANİĞİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]