NEVŞEHİR'DE ADLİYESİNDE ŞÜPHELİ TOZ PANİĞİ
1 saat önce
NEVŞEHİR Adliyesi'nde bir zarftan çıkan şüpheli toz nedeniyle 15 personel tedbir amacıyla hastanede tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:33 Kaynak: DHA
NEVŞEHİR Adliyesi'nde bir zarftan çıkan şüpheli toz nedeniyle 15 personel tedbir amacıyla hastanede tedavi altına alındı. Almanya
'da kargo ile bir mahkemenin kalemine gönderilen zarftan sarı renkli toz çıktı. Durumundan şüphelenilen toz Başsavcılığa bildirildi. Zarftan çıkan tozun kimyasal bir madde olma ihtimaline karşı tedbir amacıyla 15 adliye personeli Nevşehir Devlet Hastanesi
acil servisine kaldırıldı. AFAD
ekipleri adliyede bulunan tozu incelemeye alırken, hastaneye kaldırılan personelin kontrolleri sürüyor.
NEVŞEHİRDHA
(Tür: Yurt)
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