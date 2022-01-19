Nevşehir'de AFAD eğitimlerini tamamlayan gönüllülere sertifikaları verildi - Son Dakika

Nevşehir'de, AFAD Gönüllü Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanlara düzenlenen törenle kimlik kartları ve sertifikaları verildi.

Nevşehir Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, 2021 yılında AFAD tarafından gerçekleştirilen, çevrim içi, yüz yüze ve saha eğitimlerinde başarı elde eden gönüllüler için tören düzenlendi.

AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Mehmet Akif Can, gönüllü olarak eğitim faaliyetlerine katılanları tebrik etti.

Afet durumunda her bireyin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu belirten Can, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda AFAD gönüllülük projesine katılım artmaya başladı. Toplumumuzda bu yönde bir sağduyu oluşmaya başladı. Zaten yardımsever bir toplumuz, organizasyon sayesinde de bu sağduyu artmaya devam ediyor. Bir afet ve kriz durumunda AFAD koordinasyonu yapacak ama vatandaşımızın da bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Gönüllülerimizin bir yönetim halinde çalışmalara katılması gerekiyor. Bu işin en önemli parçalarından biri de sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülerdir."

Konuşmanın ardından Can, Vali Yardımcısı Osman Güven ve AFAD İl Müdürü Ömer Kaman tarafından 65 gönüllüye sertifika, AFAD görev yeleği ve gönüllü kimlik kartları dağıtıldı.