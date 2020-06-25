Nevşehir'de Afganistan uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de Afganistan uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla iki zanlı tutuklandı

Nevşehir'de Afganistan uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Nevşehir'de Afganistan uyruklu kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvuran Afganistan uyruklu O.M, Nar Caddesi'ndeki ikametgahına giren üç kişinin kendisini darbederek zorla araca bindirdikleri ve cep telefonu ile spor ayakkabısını gasbettikleri ihbarında bulundu.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri M.Ş, G.S. ve M.Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. ve G.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:59 Kaynak: AA

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