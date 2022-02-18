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Nevşehir'de "aile içi iletişim" semineri düzenlendi - Son Dakika

Nevşehir'de "aile içi iletişim" semineri düzenlendi

18.02.2022 17:33
Nevşehir'de "aile içi iletişim" semineri düzenlendi

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "aile içi iletişim" semineri düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "aile içi iletişim" semineri düzenlendi.

Belediyenin Gülbahçe Parkı'ndaki konferans salonunda gerçekleştirilen programda, çocuk gelişimi uzmanı Nurcan Çalışkaner, aile içinde etkili iletişimin nasıl sağlanabileceği konusunda bilgi verdi.

Günümüzde anne ve babaların çoğu zaman çocuklarını geleceğe daha iyi hazırlayabilmek için ya da çağın ekonomik şartlarına ayak uydurabilmek için psikolojik ve pedagojik hatalar yapabildiğini anlatan Çalışkaner, çocuk gelişimi ve iletişimde etkili yöntemlerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Kadınlara yönelik eğitim seminerlerinin belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

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Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 'aile içi iletişim' semineri düzenlendi - Son Dakika


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