Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika

Nevşehir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, BioNTech aşısı aile sağlığı merkezlerinde de yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığının uygun saklama koşullarının sağlandığı aile sağlığı merkezlerinde Kovid-19 aşısı BioNTech'in de yapılabilmesi için başlattığı çalışma kapsamında, vatandaşlar randevu aldıkları merkezlerde aşılarını oldu.

Nevşehir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hakan Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki 5 aile sağlığı merkezinde, aile hekimliği birimlerinin BioNTech aşısını uyguladığını belirtti.

Vatandaşların aşı konusunda istekli olduklarını gözlemlediklerini kaydeden Gürbüz, "Vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi, Alo 182 ya da e-nabız üzerinden randevu alabiliyor. Yaşlı nüfus grubunu tamamladığımız için internet ve teknolojiyi kolaylıkla kullanan yaş grubu randevusunu alabiliyor. 6 kişilik gruplar halinde alınan vatandaşlara aşıları uygulanıyor. BioNTech saklama koşulları Sağlık Bakanlığınca belirlenen soğuk zincire uygun şekilde yapılıyor. Yurt dışından itibaren takipli gelen aşının herhangi bir bozulma durumu oluşmuyor." dedi.