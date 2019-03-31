Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Ak Partili Rasim Arı Kazandı

Nevşehir'de Ak Partili Rasim Arı Kazandı

1 saat önce

NEVŞEHİR'de, yerel seçimin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre AK Parti adayı Rasim Arı, belediye başkanı seçildi.

Nevşehir'de Ak Partili Rasim Arı Kazandı, System.String[]
NEVŞEHİR'de, yerel seçimin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre AK Parti adayı Rasim Arı, belediye başkanı seçildi.

AK Parti, mevcut belediye başkanı Atilla Seçen'in yerine Rasim Arı'yı aday gösterdi. Arı, kesin olmayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu alarak Nevşehir'de yeni belediye başkanı oldu.

RASİM ARI KİMDİR? 

Rasim Arı, 1975 yılında Nevşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nevşehir'de tamamlayan Arı, liseyi Pendik İmam Hatip Lisesi'nde okudu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Rasim Arı, 2001'de Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak görev yaptı. 2011'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanan Arı, 2015'te Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Arı, 9 Kasım'da Nevşehir Belediye Başkan adaylığı için görevinden istifa etti. Arı, evli ve iki çocuk babasıdır.

- Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:34 Kaynak: DHA

AK Parti, Rasim Arı, Nevşehir, Politika, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:30:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Ak Partili Rasim Arı Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]