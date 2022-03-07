Nevşehir'de akademisyenlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser - Son Dakika
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Nevşehir'de akademisyenlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser

07.03.2022 16:10
Nevşehir'de akademisyenlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğretim üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla enstrümantal konser verdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğretim üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla enstrümantal konser verdi.

NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyeleri, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konserde, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve çeşitli türlerde seçki sundu.

Vali İnci Sezer Becel, konserin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda kadın erkek fırsat eşitliğinin pekiştirilmesi ve kadın haklarının geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Kadınların eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olduğunu vurgulayan Becel, "Bir toplumun temel taşı aile, ailenin temel taşı ise kadınlarımızdır. Hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu ve sağlıklı toplumların da teminatıdır." dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe de kadın haklarının geliştirilmesi amacıyla TBMM'de çalışmalar yaptıklarını anlattı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ise Türk ve İslam kültüründe kadına değer verildiğini ifade etti.

Programda, etkinliğe destek verenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Nevşehir'de akademisyenlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser
Nevşehir'de akademisyenlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser
Nevşehir'de akademisyenlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de akademisyenlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de akademisyenlerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser - Son Dakika
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