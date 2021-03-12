Nevşehir'de "Akif Olmak" adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

Nevşehir'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliğinde Hasan Özaşlamacı'nın "Akif Olmak" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Nevşehir Belediyesince Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlı sayıda tiyatroseverin katılımıyla gerçekleşti.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan, Hasan Özaşlamacı'nın yazıp yönettiği oyunda, Cem Kurtoğlu, Sefa Kırgız, Emre Uluocak ve Doruk Şengezer rol aldı.

Gösterinin ardından konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, milli şairi rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "İstiklal Marşı, korkmayan bir milletin marşıdır. Vatan aşkını tüm kalbiyle hissedenlerin marşıdır. Özgürlüğün, bağımsızlığın marşıdır. Şanlı bayrak dalgalansın diye vatanı için göğsünü siper eden Türk milletinin ruhu, karakteri ve duruşudur." dedi.