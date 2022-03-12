Nevşehir'de akü ve ses sistemi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de akü ve ses sistemi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

12.03.2022 17:31
Nevşehir'de akü ve ses sistemi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de bir otomobilden ses sistemi ve akü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de bir otomobilden ses sistemi ve akü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın, Kapucubaşı Mahallesi Millet Caddesi'nde park halindeki aracından hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine polis çalışma başlattı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda inceleme yapan ekipler, faillerin A.K. ve T.Y. olduğunu belirledi.

Polisin operasyonu ile yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Nevşehir'de 2 firari yakalandı Nevşehir'de 2 firari yakalandı

Nevşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de akü ve ses sistemi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de akü ve ses sistemi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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