Nevşehir'de alışveriş merkezine kurulan stantta aşı yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerinin Kovid-19 aşı uygulaması kapsamında bir alışveriş merkezinde kurulan stantta vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Sağlık ekipleri, alışveriş merkezinde oluşturulan aşı biriminde, çalışanları ve vatandaşları bilgilendirdi.

Aşı talep formunu dolduranlara hemşireler tarafından BioNTech aşısı yapıldı.

Alışveriş merkezinin genel müdürü Göktürk Ozhan, aşı uygulama biriminde akşam saatlerine kadar hizmet sunulacağını belirterek, "İl Sağlık Müdürlüğü ile yürütmüş olduğumuz çalışma kapsamında bugün başta AVM çalışanları olmak üzere vatandaşlarımıza aşı yapılıyor. Çalışanlarımızın ve vatandaşların hastaneye gitmeden burada aşılanmalarını sağlıyoruz." dedi.