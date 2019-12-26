Nevşehir'de altyapısı yenilenmeyen mahalle kalmayacak - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi 2020 yılının Şubat ayından itibaren başlatacağı dev alt yapı hamlesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın büyük önem verdiği alt yapı atağı ile birlikte, şehirde alt yapısı yenilenmeyen hiçbir mahalle ve sokak bırakmayacak olan Nevşehir Belediyesi, şehrin tüm asbestli su borularını son teknoloji borular ile değiştirecek.



Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesi ile birlikte, şehrin en önemli problemlerinden biri olan alt yapı konusunda yaz aylarında ciddi bir çalışma gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, Lale Caddesi, Saatçi Hoca Caddesi, Meteris Meydanı, Mustafa Parmaksız Caddesi, Belediye Caddesi, Hastane Caddesi, Keçeciler Caddesi ve Ada Sokak'taki tüm alt yapıyı yeniledi. Buralarda hem eski içme suyu borularını değiştiren hem de daha önce olmayan ve aşırı yağışlarda vatandaşların mağdur olmasına sebep olan yağmur suyu drenaj hatlarını döşeyen Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, sonrasında ise; sıcak asfalt çalışması ile birlikte yeşil bantlar oluşturarak kaldırımları yeniledi.



Yapılan çalışmalarla kısa sürede şehir merkezinin çehresini değiştiren Nevşehir Belediyesi, 2020 yılında da alt yapı atağını sürdürecek.



Başkanı Rasim Arı, şehrin altyapı problemini çözmek için gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde Nevşehir'in altyapı haritasını oluşturduklarını ve kentin tüm ana isale ve şehir içi içme suyu hatlarını yenileyerek yağmur suyu drenaj hatlarını yapacaklarını açıkladı.



2020 yatırım programına alınan dev proje için Şubat ayı sonunda start vereceklerini ve şehri asbestli içme suyu borularından kurtaracaklarını kaydeden Arı, "Bu şehir her şeyin en iyisine layık. Biz bu şehir için gece gündüz demeden, yılmadan ve yorulmadan çalışacağımıza söz verdik. Şehrimizde ciddi bir problem oluşturan alt yapıyı sorununu çözmek için de kararlıyız. Nevşehir'in geleceğinin buna ihtiyacı var. Şehirde alt yapısı yenilenmeyen hiçbir mahallemiz kalmayacak." dedi.



Yapılacak olan çalışmalar ile birlikte kimi bölgelerde 50-60 yıl, kimi yerlerde ise 30-40 yıl önce döşenen asbestli demir pik içme suyu borularının sökülerek bunların yerine son teknoloji ve sağlıklı boruların döşeneceğini ifade eden Arı, alt yapısı tamamlanan bölgelerde daha sonra sıcak asfalt çalışması yapılacağını açıkladı.



Arı, "Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz müşterek bir çalışma gerçekleştirerek şehrin daha önce bulunmayan altyapı haritasını çıkartıyor. Bu çalışmamız tamamlandığında şehrin altyapı röntgenini çekerek sıkıntılı olan tüm bölgelere müdahale edeceğiz. Milyonlarca liralık bir harcama ile gerçekleştireceğimiz projemiz 2020 yatırım programımıza alındı. Şubat ayında başlayacağımız çalışma ile ilk olarak tüm ana isale hatlarımızı ve daha önce yenilemediğimiz içme suyu hatlarımızı yenileyeceğiz. Daha önce şehir merkezimizde yaptığımız gibi yeraltındaki asbestli demir boruları kaldırarak bunların yerine son teknoloji ürünleri döşeyeceğiz. Bunun için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu anda bir ekibimiz alt yapı çalışmalarında kullanılacak yeni nesil su borularının test ve laboratuvar çalışmalarını incelemek üzere görev yapıyor. " diye konuştu.



Türkiye'ye örnek olacak bir şehir oluşturma hedefiyle çıktıkları yolda sağlam bir alt yapısı olmayan şehre istenilen üst yapı hizmetlerinin yapılmasının mümkün olmayacağı gerçeğinden hareket ederek başlattıkları alt yapı hamlesiyle şehrin uzun yıllar bir daha bu sorunu yaşamayacağını vurgulayan Arı, alt yapısı tamamlanan tüm mahallelerde yağmur suyu drenaj hatlarını da oluşturarak şehrin önemli bir problemini daha çözüme kavuşturacaklarını da sözlerine ekledi. - NEVŞEHİR