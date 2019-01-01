Nevşehir'de Amatör Maçlar Ertelendi
18 dakika önce
Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 4,5 ve 6 Ocak tarihlerinden oynanacak olan amatör maçlar ertelendi.
Nevşehir
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 4,5 ve 6 Ocak tarihlerinden oynanacak olan amatör maçlar ertelendi.
Nevşehir'de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından 4,5, ve 6 Ocak tarihlerinde oynanması gereken Türkiye
genelinde ki tüm amatör müsabakalar spordaki şiddet nedeniyle Amatör Kurulu tarafından iptal edilmişti denildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:24 Kaynak: İHA
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