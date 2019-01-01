Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Amatör Maçlar Ertelendi

Nevşehir'de Amatör Maçlar Ertelendi

18 dakika önce

Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 4,5 ve 6 Ocak tarihlerinden oynanacak olan amatör maçlar ertelendi.

Nevşehir'de Amatör Maçlar Ertelendi, System.String[]
Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 4,5 ve 6 Ocak tarihlerinden oynanacak olan amatör maçlar ertelendi.

Nevşehir'de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından 4,5, ve 6 Ocak tarihlerinde oynanması gereken Türkiye genelinde ki tüm amatör müsabakalar spordaki şiddet nedeniyle Amatör Kurulu tarafından iptal edilmişti denildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:24 Kaynak: İHA

Spor
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