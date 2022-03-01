Nevşehir'de ana sınıfı öğrencilerine itfaiye tanıtıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de ana sınıfı öğrencilerine itfaiye tanıtıldı

01.03.2022 16:55
Nevşehir'de ana sınıfı öğrencilerine itfaiye tanıtıldı

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ana sınıfı öğrencilerini ağırladı.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ana sınıfı öğrencilerini ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersular İlköğretim Okulu ana sınıfı öğrencileri "Meslekleri tanıyalım" dersi kapsamında İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğrencilere, yangın türleri, itfaiyenin görevleri, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemelerle ilgili bilgi verildi.

Yangın anında yapılması gerekenlerin anlatıldığı etkinlikte itfaiye erleri öğrencilerin sorularını yanıtladı.

İtfaiye araçlarına binen öğrenciler fotoğraf çektirdi.

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Baca yangını söndürüldü Baca yangını söndürüldü SANAYİ SİTESİNDEKİ YANGININ BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI SANAYİ SİTESİNDEKİ YANGININ BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Nevşehir, İtfaiye, Tragger, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de ana sınıfı öğrencilerine itfaiye tanıtıldı - Son Dakika


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