Nevşehir'de ana sınıfı öğrencilerine itfaiye tanıtıldı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ana sınıfı öğrencilerini ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersular İlköğretim Okulu ana sınıfı öğrencileri "Meslekleri tanıyalım" dersi kapsamında İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğrencilere, yangın türleri, itfaiyenin görevleri, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemelerle ilgili bilgi verildi.

Yangın anında yapılması gerekenlerin anlatıldığı etkinlikte itfaiye erleri öğrencilerin sorularını yanıtladı.

İtfaiye araçlarına binen öğrenciler fotoğraf çektirdi.