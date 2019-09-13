Nevşehir'de Anadolu Lisesi öğrencilerine simit ikram edildi

Belediye Başkanı Arı, Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencilerine simit ikram etti

Nevşehir Belediyespor taraftarları örnek bir projeye imza attı

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Belediyespor taraftarlar grubu Meterisliler tarafından düzenlenen organizasyonda Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencileri okula yeni başlayan 9.sınıf öğrencilerine simit ikramında bulundu.

İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde 12.sınıf öğrencilerinin 9.sınıf öğrencilerine okula başlamaları nedeniyle kafalarına simit fırlatması olayına tepki gösteren Nevşehir Belediyespor taraftarlar grubu Meterisliler, Nevşehir Belediyesi ile yaptığı işbirliği ile Nevşehir Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencilerine simit ikramında bulundu. Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program ilk olarak Okul Müdürü Rüstem Acar'ın konuşması ile başlarken Acar burada yaptığı konuşmada, "Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı'ya aynı zamanda Nevşehir Belediyespor taraftarlar derneği olan Meterislilere bu değerleri hatırlattığı için teşekkür ediyoruz. Bugün aynı zamanda Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı tarafından simit ikramımız olacak. Biz diyoruz ki simit nimettir, nimet olduğu gibi insanidir, vicdanidir, ahlakidir ve İslamidir" dedi.

Okul Müdürü Acar'ın konuşmasının ardından ise 12.sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere okula ait flamayı ve Türk Bayrağını devrederek okullarını en güzel şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdiler.

Program daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve 12.sınıfların 9.sınıflara simit ikramı ile devam ederken Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli ise burada yaptığı açıklamada, "İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesinde son sınıfların yeni gelen öğrencilere simit atarak karşılamasına biz bir tepki olarak burada toplandık. Bizler Nevşehirspor taraftarlar derneği olarak deplasmana maça gittiğimiz o yere atılan simitlerin bir tanesini yeri geliyor beş kişi paylaşıyoruz. Burada nimete olan bir saygısızlıktan dolayı Nevşehir Anadolu Lisemizde bir tepki olarak karşı bir program düzenledik. Burada son sınıflarımız yeni gelen arkadaşlarına 2023 Anadolu Lisesi mezunlarına hoşgeldiniz diyerek simit ve aşure ikramında bulunacaklar. Asıl amacımız nimete yapılan bu saygısızlığı diğer arkadaşlara duyurmaktı. Biz ki yerde bir ekmek parçası bulduğumuz zaman bile üç kere öpüp başımıza koyan insanlarız. Nimetin bu şekilde ayaklar altına alınması bizi derinden üzdü" diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise yaptığı açıklamada Nevşehir tüm Anadolu'da olduğu gibi Nevşehir'in her bir ferdi nimetine şükretmeyi bilen milli ve manevi değerlerine saygılı son derece saygılı bir şehrin evlatlarıyız dedi. Arı, "Nevşehir Anadolu Lisesi gerçekten şehrimizin köklü liselerinden, değerli liselerinden ve ülkemizin farklı kademelerinde iyi noktalara mezunlarının geldiği bir lisedir. İlk geldiğimiz günden beri özellikle hassasiyet gösterdiği önem verdiğim bir lise. Böyle bir lisede hem Muharrem ayı vesilesiyle aşure günü hem de Nevşehir Belediyespor taraftar gurubumuz Meterislilerin organizasyonu ve Nevşehir Belediyemizin katkılarıyla nimete şükür günü düzenledik. Gerçekten duygulandım, gerçekten çok gururlandım, duygusal bir ortam oldu. Çünkü biz nimete, milli manevi değerlere saygı olan bir toplumuz. Hele hele Nevşehir tüm Anadolu'da olduğu gibi Nevşehir'in her bir ferdi nimetine şükretmeyi bilen milli ve manevi değerlerine saygılı son derece saygılı bir şehrin evlatlarıyız. Bu şehrin evlatları olarak bugün bir daha gurur duydum. Nimete şükür günüydü, yeni başlayan kardeşlerimize simit ikram ettik, nimete şükrettik" şeklinde konuştu.

Program aşure ikramının edilmesiyle sona erdi.