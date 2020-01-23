Nevşehir'de anne ve babasına şiddet uygulayan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de anne ve babasına evde şiddet uygulayan bir kişi tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Esentepe mahallesinde bir kişi anne, baba ve yengesine şiddet uyguladı. Olay duyan komşuların kavgayı ayırmak istemelerine de sinirlenen M.Ş. kavgayı ayırmak isteyen komşularına da bıçakla saldırdı. Polis ekipleri tarafından anne ve babasına şiddet uygulayan M.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ş. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR