Nevşehir'de 'Arabada Sinema' etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

Nevşehir'de 'Arabada Sinema' etkinlikleri sürüyor

Nevşehir'de 'Arabada Sinema' etkinlikleri sürüyorNEVŞEHİR Belediyesi tarafından koronavirüs salgını döneminde sinemaya gidemeyen vatandaşlar için hayata geçirilen 'Arabada Sinema' etkinliği 'Bizim İçin Şampiyon' filmi ile devam etti.

Nevşehir'de 'Arabada Sinema' etkinlikleri sürüyor

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NEVŞEHİR Belediyesi tarafından koronavirüs salgını döneminde sinemaya gidemeyen vatandaşlar için hayata geçirilen 'Arabada Sinema' etkinliği 'Bizim İçin Şampiyon' filmi ile devam etti.

Kamyon ve Tır Garajı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, koronavirüs salgını nedeni ile uzun süredir evlerinde kalan vatandaşların güvenli bir şekilde eğlenmesini sağlayan 'Arabada Sinema' etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar etkinlik alanını dakikalar öncesinden doldururken Nevşehir Belediyesi Zabıta ve güvenlik görevlileri tarafından alana alınan arabalar, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde konumlandırıldı. Araçların etkinlik alanına girişleri sırasında vatandaşlara Nevşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak patlamış mısır ve gazoz ikramında bulunuldu. Etkinliğe aileleriyle ve arkadaşlarıyla gelen vatandaşlar dev ekranlardan, 'Bizim İçin Şampiyon' isimli sinema filmini izledi.

Film gösterimi öncesi konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Sadece sanatsal faaliyetlerle gününü gün eden bir belediye başkanınız olmadığını sizler biliyorsunuz ama bilmeyenler için söylüyorum; 7 gün 24 saat ayakta olan bir belediyeniz ve bir belediye başkanı kardeşiniz var. Sizin ve şehrin hak ettiği yere gelebilmesi için her imkanını kullanan ve beraberinde ekibi ile birlikte bu şehre yeni hizmetler kazandırmak için gayretler sarf eden bir belediyeniz ve kardeşiniz var. Bizim en büyük sermayemiz bu samimiyetimiz ve kardeşliğimiz. Emin olun sizin göstermiş olduğunuz bu teveccüh, samimiyet ve bağrınıza basmanız bizim sadece omuzlarımızdaki yükümüzü biraz daha ağırlaştırıyor. Sizin sevginiz, muhabbetiniz ve güveninize layık olabilmek için bir taraftan da daha fazla çalışma motivasyonu veriyor dedi.

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 00:39 Kaynak: DHA

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