Nevşehir'de 'arabalı konser' etkinliği - Son Dakika

Nevşehir'de 'arabalı konser' etkinliği
NEVŞEHİR Belediyesi, ünlü sanatçı Ferman Akgül'ün katılımı ile gerçekleştirilen 'arabalı konser' etkinliği düzenledi.
NEVŞEHİR Belediyesi, ünlü sanatçı Ferman Akgül'ün katılımı ile gerçekleştirilen 'arabalı konser' etkinliği düzenledi.
Pandemi döneminde arabalı sinema etkinliği ile Türk sinemasının sevilen filmlerini Nevşehirlilerle buluşturan ve sinemaseverlere arabada sinema keyfi yaşatan Nevşehir Belediyesi tarafından arabalı konser etkinliği düzenlendi. TÜİK Meydanında gerçekleştirilen konserde ünlü sanatçı Ferman Akgül, sahne aldı. Araçlarıyla etkinlik alanına giren vatandaşlara Nevşehir Belediyesi görevlileri tarafından maske dağıtılarak, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Konser boyunca seyirciler Akgül'ün seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara araçlarının içerisinden korna ve selektörleriyle eşlik etti. Pandemi döneminde aylar sonra ilk kez sahneye çıktığını ve hayatında ilk kez arabalı konser verdiğini söyleyen Akgül, gösterdikleri ilgiden dolayı hayranlarına teşekkür etti.Konserde vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Rasim Arı ise "Muhteşem bir akşamı beraber geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sizi bizi, bizi size sevdiren rabbime hamd ediyorum. Artık şehrimizdeki sinerji bir enerjiye dönüştü ve şehir değişti. Şehirdeki insanlarımızın artık yüzünde tebessüm oluşuyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 00:16
Kaynak: DHA
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