Nevşehir'de araç içine saklanan uyuşturucuyu narkotik köpeği "Ateş" buldu - Son Dakika

Nevşehir'de, polisin uyuşturucu madde tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmasında, aracından uyuşturucu madde bulunan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından bir kişinin kente uyuşturucu madde getireceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan araçlarda arama yapan polise, narkotik köpeği "Ateş" de destek verdi.
Ateş, bir aracın içine gizlenmiş olan 154 gram metamfetamin buldu.
Gözaltına alınan sürücü E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
E.B, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 15:11 - Kaynak: AA
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