Araçların yayalara çarpma anları güvenlik kamerasında - Son Dakika

Nevşehir'de farklı noktalarda araçların kadın yayalara çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kapucubaşı Mahallesi Seyit Taşçı Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, geri manevra yapan hafif ticari araç çarptı. Sürücünün fark etmemesi üzerine araç, çarpmanın etkisiyle düşen kadının ayağının üzerinden geçti.

Çevredekilerin tepki vermesiyle aracından inen sürücünün yardım ettiği kadın, kalkarak olay yerinden ayrıldı.

Kalaba beldesinde ise yaya geçidini kullanmak için yol kenarından bekleyen kadına, kavşakta başka bir araçla kaza yaptıktan sonra savrulan otomobil çarptı.

Kırşehir- Kayseri kara yolundaki kazada yaralanan kadının, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

İki kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.