Nevşehir'de arama kararı bulunan 11 şahıs yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısların yakalanması için istihbarı, yol kontrol ve denetleme noktalarında yapılan çalışmalarda; 'Tehdit ' suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.K.,'Hırsızlık- Ailenin Korunması Tedbirinin İhlali' suçlarından aranan ve hakkında 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan Y.K., 'Hırsızlık' suçundan aranan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.G., 'Kamu Malına Zarar Verme' suçundan aranan hakkında 5 ay hapis cezası bulunan B.Y. 'Hırsızlık' suçundan aranan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.Y., 'Gece Vakti Yağma' suçundan aranan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan M.A., 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan aranan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.K., 5607 SKM suçundan hakkında yakalama kararı ile aranan M.K., 'Basit Yaralama ve İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma' suçlarından aranan M.K., 'Basit Yaralama' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak ' suçlarından aranan A.E. ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul etmek veya Bulundurmak' suçundan aranan F.K. isimli şahıslar yakalanarak göz alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. - NEVŞEHİR